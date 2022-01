Eventi e scadenze: settimana del 3 gennaio 2022

Bed Bath & Beyond

(Teleborsa) -Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoAuto - Immatricolazioni di dicembre a cura del Ministero dei TrasportiInghilterra - Borsa di Londra chiusa per festivitàAustralia - Borsa di Sidney chiusa per festivitàCanada - Borsa di Toronto chiusa per festivitàGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàItalia - Chiusura mercato after hours della Borsa di MilanoTesoro - Regolamento BOT - BTP Short - medio-lungoOPEC - 24° Vertice OPEC Plus in videoconferenzaFOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetariaCES di Las Vegas - Si svolge a Las Vegas la 55esima edizione del Consumer Electronics Show, una delle più importanti fiere dell'elettronica di consumo a livello mondiale- Risultati di periodoBanca d'Italia - Le riserve ufficiali della Banca d'ItaliaIstat - Conto trimestrale AP, Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società - III Trimestre 2021Tesoro - Comunicazione BOTBCE - Bollettino Economico