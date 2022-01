Future USA, Wall Street verso un avvio di 2022 in verde

Tesla

(Teleborsa) - Dopo un'ultima seduta di 2021 caratterizzata dal colore rosso, i futures dei tre principali indici indicano che. Le azioni disono aumentate del 7% nel pre-market, in quanto la casa automobilistica statunitense ha registrato consegne di gran lunga sopra le attese nel quarto trimestre del 2021. Il petrolio è in leggero rialzo alla vigilia del meeting dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (); le aspettative sono che il cartello manterrà la propria linea, continuando un aumento moderato della produzione.Il contratto sulguadagna lo 0,46% a quota 36.503 punti, mentre quello sullomostra un rialzo dello 0,55% a 4.792 punti. Il derivato sulsegna un +0,68% a 16.431 punti.Sul, dopo l'Opening Bell il Centro studi Markit Economics diffonde l'indice PMI Manifatturiero, mentre il Bureau of Economic Analysis (BEA) pubblica le spese per le costruzioni, ovvero gli investimenti utilizzati per finanziare nuovi progetti edili residenziali, privati e pubblici.Tra ici sono(per i risultati migliori del previsto nell'ultimo trimestre del 2021),(consegne in aumento del 50% a dicembre 2021, rispetto allo stesso mese del 2020),(upgrade da parte degli analisti),(ha annunciato la vendita di un ramo d'azienda),(ha segnalato una potenziale vendita della società).