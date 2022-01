Unieuro, operatività su azioni proprie

Unieuro

il maggior distributore di elettronica di consumo ed elettrodomestici

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, fra il 27 e il 30 dicembre 2021, complessivamente, corrispondenti allo 0,2416% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 20,9770 euro, per un– commissioni escluse – pari a, nell’ambito del Programma di acquisto di azioni proprie, il cui avvio è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 novembre 2021, in parziale esecuzione della delibera dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 17 dicembre 2020.A seguito dei suddetti acquisti, al 30 dicembre, Unieuro detiene 460.001 azioni proprie, pari al 2,2224% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 21,56 euro.