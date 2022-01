Reggio Emilia, IREN: il vademecum della raccolta dei rifiuti per l'Epifania

(Teleborsa) - In occasione dellaper tutti iservite da raccolta rifiuti porta a porta a 3 frazioni (organico, indifferenziato e Giroverde), la raccolta del rifiuto indifferenziato verrà svolta regolarmente; le raccolte del rifiuto organico e Giroverde sono invece sospese. È quanto annunciain una nota.Per ledove è prevista una raccolta rifiuti porta a porta integrale (per tutte le frazioni di rifiuto), relativamente alla raccolta di plastica, carta e vetro-barattolame, – sottolinea Iren – occorre controllare e attenersi a quanto indicato nel calendario consegnato a ciascuna utenza ossia anticipare o posticipare l'esposizione del contenitore, in base a quanto riportato sullo stesso nella sezione "la raccolta differenziata nelle festività". La raccolta del rifiuto indifferenziato nella zona Blu prevista il 6 gennaio sarà effettuata regolarmente. Le raccolte del rifiuto organico e Giroverde sono invece sospese. Per quanto riguarda il centro storico di Reggio, le utenze domestiche – si legge nella nota – potranno esporre regolarmente il contenitore per il rifiuto indifferenziato e per il rifiuto organico. Le utenze non domestiche (negozi, attività commerciali, servizi) sono pregate di attenersi a quanto riportato sul calendario. Resteranno chiusi nella giornata del 6 gennaio tutti i Centri di Raccolta presenti in provincia. Sempre giovedì, il Punto Ambiente di Piazza della Vittoria ed il nuovo Store Iren di Via Adua resteranno chiusi così come resteranno non operativi i Punti Mobili di Distribuzione.Per agevolare i cittadini nelle operazioni di raccolta sono attive nel Capoluogo ed in alcuni comuni della Provincia – fa sapere Iren – leovvero ecostazioni fisse di conferimento dei rifiuti a servizio di tutte le utenze, sia domestiche sia non domestiche. "Le Ecostation e le Mini-Ecostation – spiega la nota – sono aperte h24 e costituiscono un ulteriore ausilio nato per soddisfare le esigenze dei cittadini che si trovino in difficoltà a conferire i rifiuti secondo il normale calendario per le esigenze più svariate, funzionano tramite l'utilizzo della tessera sanitaria dell'intestatario del contratto di igiene urbana (per le utenze domestiche) o attraverso la ecocard (per le utenze non domestiche) e sono dotate di sportelli per il conferimento dei materiali. Per il rifiuto residuo possono essere utilizzati comuni sacchi neri o borse della spesa di volume non superiore ai 40 litri, compatibilmente con le dimensioni della bocchetta di conferimento, mentre per il rifiuto organico si raccomanda di utilizzare esclusivamente sacchetti biodegradabili".