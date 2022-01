Tinexta risponde a indiscrezioni: non ha interesse a fusione con Prelios

Tinexta

(Teleborsa) - "Con riferimento alle indiscrezioni di stampa odierne,informa che nell'ambito della propria strategia di crescita, il gruppo è sempre interessato a valutare diverse opportunità strategiche, senza trascurare l'analisi di alcuna operazione che i vari advisor propongono nell'ambito della loro attività.". È così che la società ha risposto alle indiscrezioni che la volevano in trattativa per una potenziale fusione con Prelios, società di gestione e servizi immobiliari."La società conferma il proprio impegno a perseguire prioritariamente operazioni in grado di portare accrescimento di valore per tutti gli stakeholder", aggiunge una nota firmata dal. Il titolo della società, quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing, mostrava un pesante ribasso nella seduta odierna, in seguito alla pubblicazione delle indiscrezioni.