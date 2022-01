Coronavirus, in Italia corrono i contagi. Ancora tante vittime

(Teleborsa) - Continua lain Italia: oggi sonoi nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.094.255 i tamponi molecolari e antigenici, con il tasso di positività al, in crescita rispetto al 13,9% di ieri. Ancora alto, purtroppo, il numero delle vittime:. Questi i dati di oggi, mercoledì 5 gennaio, diffusi come ogni giorno dal Ministero della Salute.Nel dettaglio, sonoi pazienti in terapia intensiva in Italia, 36 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 132. Icon sintomi nei reparti ordinari sono 13.364, ovvero 452 in più rispetto a ieriIntanto, i risultati di sei diverse ricerche, ancora preliminari, sembrerebbero evidenziare come ilsi replichi soprattutto nelle vie respiratorie superiori. Questo spiegherebbe la sua maggior trasmissibilità ma anche laIdentificata unasi tratta della mutazione "B.1.640.2" che, lo scorso 9 dicembre, gli studiosi dell'Ihu Méditerranée Infection di Marsiglia hanno rilevato in 12 pazienti di Forcalquier, nel Sud della. Esperti divisi, OMS monitora.