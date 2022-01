Caro-bolletta: ecco cosa si può fare oltre a taglio IVA e oneri sistema

(Teleborsa) -. Dopo l’annuncio da parte didelle tariffe del prossimo trimestre , con aumento del 55% per la luce e del 41,8% per il gas, il tema si conferma al centro del dibattito politico. Di recente erano state le, per cui l'energia rappresenta un costo di produzione in alcuni casi particolarmente rilevante, a lanciaresu come l'aumento dei costi metta a rischio la loro attività.Come ormai noto, negli ultimi mesi ilha registrato undi prezzo sui mercati internazionali, legato alla ripresa deie dovuto in parte asul lato dell’offerta. La primavera fredda, che ha sostenuto i consumi e contribuito a ridurre il gas contenuto negli stoccaggi, e le tensioni geopolitiche legate ai flussi provenienti dalla Russia hanno contribuito in modo sostanziale ai presenti record. Come conseguenza, ihanno raggiunto livelli, in funzione del mix produttivo dei diversi paesi.è ancora molto: le variazioni del prezzo dell’energia elettrica sono dovute per l’80% all’andamento del gas e al 15% a quelle dei diritti di emissione di CO2. Questo avviene perché la metà dell’energia prodotta in Italia (dati 2020) è generata da impianti a gas. Inoltre il gas consumato in Italia viene importato per più del 90%.Un aspetto poco evidenziato nelle cronache e nei commenti che ormai da giorni si susseguono sull’allarme per l’aumento delle bollette sono lecon cui imprese e cittadini possono, attraverso soluzioni aper un determinato periodo di tempo, che non varia quindi ogni tre mesi in base al costo dell'energia sui mercati. In questo quadro, assumono sempre più rilevanza per le aziende i vantaggi dei, da 5 a 10 anni di durata, spesso associati alla costruzione di nuovi impianti alimentati a fonti rinnovabili.si cerca di arginare gli effetti di questa situazione consia per le famiglie che per i clienti non domestici. In particolare in Italia, per i clienti non domestici, è stata prevista per il gas lae, per l’elettrico, la riduzione degli. Inoltre, con riferimento ai clienti energivori, è stato pubblicato il decreto di attuazione delnel settore industriale finalizzato alla compensazione dei costi della CO2 inglobati nei prezzi dell’elettricità.Laha introdotto per i clienti industriali una serie di. Laha annunciato trasferimenti aggiuntivi per 150 milioni di euro a 480attraverso l’anticipazione e la modificazione della formula per il calcolo delle compensazioni carbon leakage previsti nel 2023, andando quindi a, uno degli elementi che stanno determinando il “caro bolletta”. Laal momento non ha adottato misure specifiche per i clienti industriali, ma ci sonoper migliorare la competitività dei prezzi energetici, tra cui la possibilità di ridurre il corrispettivo degliper la copertura dei costi di decarbonizzazione.Lasugli elevati prezzi energetici ha sottolineato come, in base alle norme, non sono considerati aiuti di stato gli interventi generali che non conferiscono aiuti a specifiche imprese, ad esempio una riduzione della tassazione energetica. Al contrario, incentivi specifici a particolari gruppi di imprese devono essere notificati e devono rispettare i principi delle nuove linee guida sugli aiuti di stato.