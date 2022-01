InPost, crescita volumi dei pacchi inferiore alle attese. Titolo crolla

InPost

(Teleborsa) -, azienda polacca che gestisce armadietti per la ricezione di pacchi, ha comunicato che ilai suoi principali armadietti automatici nel quarto trimestre 2021 in Polonia è aumentato del 25% anno su anno. Il dato è, che era per un aumento del 29% -35%, hanno scritto gli analisti di, i quali hanno attribuito la performance deludente a un problema logistico di terze parti in una delle grandi piattaforme di e-commerce."Abbiamo registrato, con più di 2,5 milioni di pacchi ordinati il 22 e 23 dicembre che sono stati consegnati entro le 15:00 della vigilia di Natale, con la capacità di spedire ancora più volumi", ha dichiarato in una nota il CEO Rafal Brzoska.In caduta libera, che si attesta a 9,02 sulla borsa di Amsterda, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 8,392 e successiva a 7,766. Resistenza a 10,1.