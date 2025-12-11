New York: nuovo spunto rialzista per JP Morgan

società finanziaria con sede a New York

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 2,04%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento delsubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 319 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 311,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 306,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)