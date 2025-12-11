Milano 17:35
43.702 +0,54%
Nasdaq 21:19
25.666 -0,43%
Dow Jones 21:19
48.720 +1,38%
Londra 17:35
9.703 +0,49%
Francoforte 17:35
24.295 +0,68%

New York: nuovo spunto rialzista per JP Morgan

Migliori e peggiori
New York: nuovo spunto rialzista per JP Morgan
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società finanziaria con sede a New York, che avanza bene del 2,04%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones, ad evidenza del fatto che il movimento del colosso finanziario americano subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 319 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 311,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 306,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```