Trasporto aereo, al via l'obbligo del Super Green Pass per salire sui voli interni

(Teleborsa) - Da oggi i passeggeri che si sposteranno in aereo conavranno bisogno del. Da domani infatti scatta l'obbligo del certificato che si ottiene solo a seguito di vaccinazione o guarigione, o di certificati equivalenti così come stabilito dal DL dello scorso 30 dicembre per coloro che viaggeranno su. Con un documento pubblicato sul proprio sito ufficiale, la società di gestione Aeroporti di Roma ha informato i viaggiatori sulle nuove procedure per partenze e arrivi, che resteranno in vigore da domani fino alla cessazione dello stato di emergenza.L'obbligo del– ha ricordato AdR – non si applica ai servizi di trasporto aereo internazionale. In base alla normativa in vigore, le compagnie aeree sono incaricate di effettuare il controllo del Green Pass per l'accesso ai propri servizi di. Si ricorda inoltre che dallo scorso 16 dicembre sino al 31 gennaio 2022, gli ingressi nel territorio nazionale sono disciplinati dall'Ordinanza del Ministero della Salute 14 dicembre 2021. I relativisono eseguiti dalle compagnie aeree prima dell'imbarco sull'aereo.Nello, peraltro, dove è alta la vigilanza, con diversi filtri anche nei punti di accesso ai terminal, per il Green pass, ai passeggeri viene ricordato, a più riprese, tramite gli altoparlanti ed ai check-in, da parte degli addetti delle compagnie aeree che devono far rispettare la misura, l'obbligo di indossare ledi tipoa bordo degli aeromobili, così come stabilito dalle ultime disposizioni previste dal Ministero della Salute.