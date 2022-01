CVS Health positiva dopo l'aumento della guidance sugli utili

CVS Health

(Teleborsa) -, colosso statunitense del settore sanitario, ha. Ora sono attesi in un intervallo compreso tra 8,33 e 8,38 dollari per azione, rispetto ad almeno 8 dollari in precedenza. La revisione al rialzo è arrivata grazie alle forti vendite al dettaglio, aiutate dalla maggiore domanda diCovid-19 e daia novembre e dicembre. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspetta un utile per azione di 8,03 dollari. La società ha anche reso note le previsione dell'utile per azione Adjusted 2022, che dovrebbe essere compreso tra 8,10 e 8,30 dollari. Gli analisti sono per 8,27 dollari per azione.Intanto, è discreta la performance dia Wall Street, dove si attesta a 106,1, in. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 107 e successiva a 108,6. Supporto a 105,5.