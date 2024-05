Crolla Target, delude la guidance

Target

distributore al dettaglio di prodotti

S&P 100

Target

(Teleborsa) - Si muove in perdita, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,63% sui valori precedenti, dopo che il retailer ha fornito una guidance per il secondo trimestre inferiore alle attese.La società ha chiuso il primo trimestre con un utile per azione rettificato di 2,03 dollari inferiore ai 2,06 dollari del consensus. I ricavi sono diminuiti del 3,1% su base annua a 24,5 miliardi di dollari, mentre le vendite nello stesso negozio sono diminuite del 3,7% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.Target prevede che le vendite nello stesso negozio del secondo trimestre varieranno da un livello stabile a un aumento del 2% rispetto a un anno fa. Gli analisti avevano previsto un aumento dell'1,5%. La società prevede utili per azione compresi tra 1,95 dollari e 2,35 dollari. La media delle previsioni è pari a 2,15 dollari, al di sotto delle stime di consenso di 2,20 dollari.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 141,7 USD con tetto rappresentato dall'area 147,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 138.