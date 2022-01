Growens, ricavi ricorrenti in crescita nel 2021

Growens

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle cloud marketing technologies, ha comunicato per la(che include le business unit MailUp, BEE, Acumbamail e Datatrics) un ricavo ricorrente annuale (ARR) pari a 23,2 milioni di euro a dicembre 2021, in crescita del 16,3% rispetto al dato di pari periodo 2020. La(comprendente la business unit Agile Telecom) ha segnato una crescita del 22,2% nel quarto trimestre del 2021 a 12,6 milioni di euro (rispetto al quarto trimestre del 2020) e un dato di vendita per l'intero esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 pari a 43,4 milioni di euro (+6,5% rispetto al 2020)."Siamo soddisfatti dei recenti risultati trimestrali che confermanoe in particolar modo confermano la crescita importante di BEE, su cui stiamo concentrando la maggior parte dei nostri investimenti in considerazione del posizionamento distintivo che il mercato globale ci sta riconoscendo", ha commentatoe fondatore di Growens.La società evidenzia che il mese di novembre 2021 ha registrato per(società che fornisce servizi di messaggistica di SMS all'ingrosso, per finalità promozionali e transazionali) il. Inoltre, per la prima volta è stata superata la soglia di 200 milioni di SMS processati in un singolo mese e nella sola giornata precedente alsono stati correttamente processati circa 15 milioni di SMS (rispetto al precedente record storico di una singola giornata di circa 12 milioni di SMS).