Italian Wine Brands, CFO SIM alza target price e conferma BUY

Italian Wine Brands

(Teleborsa) - Corporate Family Office SIM (CFO SIM) ha incrementato ilsu(IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, portandolo a 61 euro (da 58 euro) e confermato ilsul titolo a "Buy". La revisione della valutazione è arrivata dopo che IWB ha sottoscritto accordi per rilevare l'85% di Enovation Brands, storico importatore di vini italiani in Nord America. "Riteniamo che IWB sia stata in grado di negoziare una, anche considerando le potenziali sinergie di ricavi che il gruppo potrebbe sfruttare abbastanza facilmente nel breve termine", sostengono gli analisti."L'integrazione di Enovation Brands all'interno del gruppo consentirà sicuramente a IWB di, che è di gran lunga il mercato principale per i vini italiani all'estero - aggiungono - IWB prevedeimmediate poiché Enovation trarrà indubbiamente vantaggio dalle opportunità di upselling distribuendo anche ai suoi clienti esistenti vini rossi prodotti nelle cantine del gruppo in Puglia e Piemonte. Inoltre, IWB sarà anche in grado di offrire i prodotti di Enovation Brands a livello globale sfruttando la forte rete commerciale del gruppo. In termini di gestione dei costi, possibilipossono derivare dall'aumento dei volumi acquistati a livello di gruppo, riducendo in qualche modo il prezzo di approvvigionamento delle materie prime".Ora CFO SIM si aspetta per il 2021per 304,5 milioni di euro, undi 35,5 milioni di euro e undi 17,8 milioni di euro. Nel 2022 questi valori dovrebbero salire, rispettivamente, a 455,4 milioni di euro, 45 milioni di euro e 23,4 milioni di euro. Nel 2023 sono attesi ricavi per 471 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 55 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 30,3 milioni di euro.