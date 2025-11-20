Milano 13:19
Alerion, Kepler Cheuvreux alza target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato a 24,50 euro per azione (dai precedenti 24,00 euro) il target price su Alerion Clean Power, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 32%.

Gli analisti scrivono che Alerion ha pubblicato risultati del terzo trimestre in linea con l'andamento previsto per l'intero anno e il management ha confermato le previsioni per il 2025, con un EBITDA previsto a 200 milioni di euro, supportato dal contributo già annunciato dell'operazione di riciclo del capitale azionario in corso.

Kepler ha aggiornato le stime dopo i risultati del terzo trimestre e l'acquisizione in Irlanda, che avrà effetto dal 2026 in poi. Nel 2025, ha aumentato le stime sull'indebitamento netto (e i relativi oneri finanziari) a causa del previsto maggiore importo di investimenti in conto capitale relativo ai preordini con i fornitori di turbine eoliche, al fine di prepararsi al futuro sviluppo del gruppo.

Viene fatto notare che le azioni di Alerion sono scambiate a circa 8x/7x EV/EBITDA e 1,3-1,1 milioni di euro/MW 2026/27, al di sotto del valore dell'asset base esistente.

(Foto: Vidar Nordli on Unsplash)
