Checkout.com valutata 40 miliardi di dollari dopo nuovo finanziamento

(Teleborsa) - Checkout.com, società fintech britannica che offre una piattaforma online per processare i pagamenti dei grandi commercianti globali, ha portato a termine un round di. Ciò la porta a essere la seconda startup europea per valutazione, dietro a Klarna e davanti a Revolut . Checkout.com ha più che raddoppiato la sua valutazione rispetto al round di serie C di un anno fa e portato a 1,8 miliardi di dollari il capitale raccolto dalla fondazione.Gli investitori primari di questo round includono Altimeter, Dragoneer, Franklin Templeton, GIC, Insight Partners, Qatar Investment Authority, Tiger Global, Oxford Endowment Fund e un'altra grande società statunitense di gestione di fondi comuni. Anche molti altri investitori esistenti della società hanno partecipato al nuovo finanziamento, spiega una nota. La società sottolinea di essere redditizia da diversi anni e che il capitale raccolto nel round di serie D "rafforzerà un bilancio già solido e guiderà tre iniziative chiave: i suoi ambiziosi; la continuae delle sue soluzioni proprietarie; e il suo obiettivo di rimanere".Fondata nel 2012, Checkout.com offre soluzioni di pagamento elettronico che semplificano i processi di pagamento per le aziende. La società, che ha come clienti grandi nomi come, offre anche servizi di monitoraggio delle frodi sulla sua piattaforma. L'azienda ha un team di oltre 1700 persone in 19 uffici in tutto il mondo. "Fondamentalmente,, sia in valuta fiat sia colmando il divario con il Web3", ha affermato Guillaume Pousaz, fondatore e CEO di Checkout.com.