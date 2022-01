Royal Philips taglia stime fatturato, pesa crisi supply chain

Royal Philips

(Teleborsa) - Il gruppo tecnologico olandese,, ha tagliato le stime sul quarto trimestre e sull'anno.Ledel gruppo per il trimestre dovrebbero attestarsi a circa 4,9 miliardi di euro, ovvero circa 350 milioni di euro in meno rispetto alle precedenti aspettative della società. Ciò è dovuto principalmente all'intensificarsi dellaglobale, nonché al rinvio delle installazioni delle apparecchiature dei clienti. Il calo delle vendite comparabili è stato di circa il 10%, principalmente a causa di questi effetti e dell'impatto del ritiro annunciato in precedenza di Philips Respironics.L'EBITA rettificato di gruppo per il trimestre dovrebbe essere di circa 650 milioni di euro, ovvero circa 13% delle vendite, condizionato dal calo delle vendite e dall'aumento dei costi di fornitura. Di conseguenza, le vendite del Gruppodovrebbero ora raggiungere circa 17,2 miliardi di euro, con un conseguente calo delle vendite comparabili previsto di circa l'1% per l'anno.