Unieuro acquista azioni proprie e conclude il programma

Unieuro

il maggior distributore di elettronica di consumo ed elettrodomestici

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, il cui avvio è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 novembre 2021, in parziale esecuzione della delibera dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 17 dicembre 2020.In particolare, la Società informa di avere, fra il 10 e l'11 gennaio 2022, complessivamente, corrispondenti allo 0,1932% del capitale sociale al prezzo medio ponderati di 19,7112 euro, per un– commissioni escluse – pari aDall’inizio del Programma, Unieuro ha acquistato complessivamente 600.000 azioni proprie, l'ammontare massimo previsto, al prezzo medio di 20,5591 euro per azione, per un controvalore complessivo di 12.335.462,37 euro.Unieuro ha inoltre specificato che il Programma di acquisto di azioni proprie era finalizzato a costituire un portafoglio di azioni proprie da destinare al servizio di piani di incentivazione azionaria, sia esistenti sia futuri, riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o di altre società da questa controllate (ivi incluso il Piano di Performance Shares 2020-2025), nonché a costituire un c.d. "magazzino titoli" da utilizzare, se del caso, come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con soggetti terzi nell’ambito di operazioni che possano essere di interesse per Unieuro.Al 12 gennaio 2022, la Società detiene 600.000 azioni proprie, pari al 2,8987% del capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna.Nel frattempo, sul listino milanese,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 19,02 euro.