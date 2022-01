WeTransfer annuncia IPO su Euronext Amsterdam

(Teleborsa) -(che sarà ribattezzato The Creative Productivity Group) ha annunciato oggi l'intenzione di lanciare un'offerta pubblica iniziale (IPO) per quotarsi su. La società ha creato, un servizio per il trasferimento di file su Internet, usato in particolare per inviare documenti pesanti come foto e video. L'offerta consisterà in un collocamento privato di azioni di nuova emissione, per un importo di circanonché di azioni esistenti detenute da alcuni azionisti della società, tra cui Highland, HPE Institutional Fund II HoldCo e alcuni alti dirigenti e dipendenti. L'offerta, la quotazione, e la loro tempistica, sono soggette alle condizioni di mercato, si legge in una nota."WeTransfer è stata fondata oltre un decennio fa, per i creativi dai creativi - ha commentato il CEO Gordon Willoughby - Oggi, i nostri prodotti sono utilizzati da oltre 87 milioni di utenti attivi mensili in 190 paesi e da circa 387.000 abbonati paganti". "Il nostro, che combina abbonamenti e pubblicità premium, ha rafforzato il nostro costante track record di crescita forte e redditizia. Abbiamo ottenuto un CAGR delle entrate del 31% dal 2018 al 2020 e prevediamo che le".La società ha registrato undi 21,3 milioni di euro su undi 72 milioni di euro per i primi nove mesi del 2021. Prevede ricavi totali da contratti con i clienti compresi tra 32,4 e 33,5 milioni di euro per i tre mesi terminanti il 31 dicembre 2021 con una crescita anno su anno dei ricavi da abbonamento tra il 25% e il 27% e una crescita anno su anno dei ricavi pubblicitari tra il 79% e l'87% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Mira a una crescita del fatturato annuo superiore al 20% a medio termine. Il gruppo ha già una base di utenti significativa:, al 30 settembre 2021, ed è tra i 125 siti web più visitati al mondo.