Italia, S&P: spread rimarrà su livelli attuali, impatto da BCE più che Quirinale

(Teleborsa) - Uno spread in prossimità dei livelli attuali (nonostante le imminenti elezioni per il Quirinale), un 2022 parzialmente sereno per le banche italiane (anche se c'è l'incognita dell'aumento degli NPL) e un impatto significativo del caro energia sulle imprese italiane (anche se è difficile fare stime precise data la volatilità dei prezzi). Sono alcune delle previsioni sull'economia italiana fornite dagli analisti di S&P Global Ratings. "presidenziali in Italia, penso che il differenziale resterà più o meno sui livelli attuali", ha affermato Sylvain Broyer, capo economista per l'Europa dell'agenzia di rating, durante una conferenza stampa sulle prospettive dell'Italia.Fra le priorità per l'Italia, Broyer ha indicato quella di "", un tema legato alla situazione politica. Ma "la nostra ipotesi base è che, siamo abbastanza fiduciosi in una situazione di continuità". "Abbiamo visto un modesto aumento da ottobre, ma solo leggermente legato alle attese dei mercati sulle elezioni per il Quirinale", ha aggiunto, specificando che l'allargamento del differenziale di rendimento dei titoli di Stato italiani rispetto a quelli tedeschi è da collegare alle aspettative di un ridimensionamento degli acquisti di titoli da parte della Banca centrale europea (BCE).S&P Global stima unain Italia, che nel frattempo "torneranno a distribuire dividendi significativi" o ad effettuare buy back a favore degli azionisti, secondo l'analisi di Mirko Sanna, direttore del ramo Financial Institutions di S&P Global Ratings. "Le banche stanno facendo già oggi accantonamenti, in termini di credito, ma piuttosto gestibile, nulla a che fare con quanto successo in passato. La nostra stima - ha evidenziato - è che al netto di operazioni straordinarie, che certamente avverranno, lo stock crescerà".Sulle banche italiane restano i problemi di redditività, anche se sono comuni con gli istituti europei. In questo senso, i problemi "andranno oltre il 2022, specialmente se i tassi resteranno bassi". Quest'anno. Il che da un lato è interessante" per gli investitori, "dall'altro avrà un impatto sul capitale" ma comunque "ci attendiamo che la base di capitale delle banche europee resti solida, con una leggera flessione dovuta ai dividendi".saranno una spina nel fianco per le imprese italiane nel 2022, con il loro impatto che potrebbe raggiungere "numeri molto significativi", stimabili, anche se "è molto difficile fare una stima" data la volatilità dei prezzi. Lo ha affermato Renato Panichi, Senior Director Corporate Ratings di S&P Global Ratings, spiegando che i costi legati alla transizione energetica transizione climatica "cominciano ad avere chiari risvolti economici".