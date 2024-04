BCE, Lane: attuale fase di disinflazione è necessariamente accidentata

(Teleborsa) - "Va riconosciuto che. In particolare, le oscillazioni dei prezzi dell'energia nel corso del 2023 genereranno oscillazioni negli effetti base nei dati mensili sull'inflazione, mentre anche l'inversione scaglionata di vari supporti fiscali temporanei opererà sul livello dei prezzi in modo disomogeneo". Lo ha affermato, capo economista della Banca centrale europea (BCE), in un convegno a Dublino."Ci si attende che l'a causa degli effetti base nella componente energetica e dell'inversione dell'effetto al rialzo derivante dall'anticipazione della Pasqua sull'inflazione dei servizi a marzo - ha aggiunto - Anche se l'inflazione dei servizi dovrebbe diminuire leggermente nel breve termine, si prevede che rimanga relativamente elevata per gran parte dell'anno".Lane ha ricordato che la BCE ha mantenuto ildallo scorso settembre. Alla riunione del Consiglio direttivo della scorsa settimana ha indicato che, se la valutazione aggiornata delle prospettive di inflazione, la dinamica dell'inflazione di fondo e la forza della trasmissione della politica monetaria dovessero aumentare ulteriormente la fiducia che l'inflazione stia convergendo verso l'obiettivo in modo duraturo, sarebbe opportuno ridurre l'attuale livello di restrizione della politica monetaria."Anche se le prospettive di inflazione a breve termine sono alquanto accidentate, lasarà sostenuta da: l'attenuazione delle pressioni sul costo del lavoro; qualche ulteriore compressione dei profitti; la dissipazione degli effetti negativi degli shock energetici del passato, delle strozzature nell'approvvigionamento e della riapertura della pandemia; e l'ulteriore dispiegarsi dell'impatto disinflazionistico dell'orientamento restrittivo della politica monetaria", ha sostenuto il funzionario della BCE.Secondo Lane, "questa dinamica disinflazionistica è coerente sia con la stabilizzazione dell'inflazione al nostro obiettivo nel 2025 sia con una, con l'aumento dei redditi reali e il miglioramento delle ragioni di scambio, insieme alla prospettiva che la disinflazione sblocchi future riduzioni dei tassi di interesse, stimolando i consumi interni e investimenti, mentre la normalizzazione della domanda estera faciliterà la crescita delle esportazioni".