Borse europee deboli in attesa delle decisioni della BCE

(Teleborsa) -, dopo i cali di ieri innescati dai nuovi dati di inflazione statunitensi peggiori delle attese, che hanno condotto a rimodulare le aspettative implicite nelle quotazioni riguardo ai tempi e all’entità dei tagli dei tassi da parte della Fed. Oggi l'attenzione è rivolta alla, che non modificherà ancora il posizionamento della politica monetaria, con tassi ufficiali fermi e nessuna modifica per gli altri strumenti.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,075. L'è sostanzialmente stabile su 2.332,8 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,32%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +135 punti base, con ilche si posiziona al 3,81%.senza slancio, che negozia con un -0,15%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,21%, e composta, che cresce di un modesto +0,28%.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,21%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 36.149 punti. Poco sotto la parità il(-0,3%); consolida i livelli della vigilia il(-0,04%).Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,63%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,37%. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,85%.avanza dello 0,82%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,75%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,28%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,23%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,15%.Tra i(+2,67%),(+1,44%),(+1,30%) e(+0,95%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,72%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,56%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,68%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,14%.