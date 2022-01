Lennar aumenta del 50% il dividendo annuale

Lennar

Lennar

S&P-500

Lennar

(Teleborsa) - Si muove in frazionale rialzo il titoloche passa di mano in progresso dello 0,49%.A fare da assist alle azioni la decisione del costruttore di case di aumentare del 50% il dividendo annuale, a 1,50 dollari per azione.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 92,11 USD. Supporto stimato a 88,52. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 95,71.