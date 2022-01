Office Depot rimanda spin-off e valuta cessione ramo azienda

ODP Corporation

(Teleborsa) - Theha deciso diper meglio valutare una potenziale vendita del ramo consumer. Il gruppo vende al dettaglio forniture per ufficio ed è attivo in prodotti e soluzioni tecnologiche per ambienti di lavoro digitali. Nel, la società aveva annunciato un piano per separare ODP in due società indipendenti e quotate a Wall Street. Nel, USR Parent (la società madre di Staples) ha riaffermato la sua proposta non vincolante di acquisire le attività consumer della società - comprese le attività dei negozi al dettaglio Office Depot e OfficeMax, il canale online e i marchi - per 1 miliardo di dollari in contanti. Nel, ODP ha ricevuto una proposta non vincolante da un'altra terza parte, con i termini della proposta che sono riservati.Il board di ODP sta esaminando entrambe le proposte con l'assistenza dei propri consulenti finanziari e legali per determinare la linea di condotta che ritiene sia nel migliore interesse della società e dei suoi azionisti. "Non vediamo l'ora di valutare ulteriormente la potenziale vendita delle attività consumer di ODP per", ha affermato il CEO Gerry Smith. "Se l'attività consumer non viene venduta, il CdA valuterà nuovamente l'opportunità e la tempistica dello spin-off".