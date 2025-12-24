IWB finalizza la cessione del sito di Diano D'Alba al Gruppo Caffo per 9,5 milioni di euro

Italian Wine Brands

(Teleborsa) -(IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, ha comunicato che è(Diano D'Alba) al Gruppo Caffo 1915, noto per la produzione dell'Amaro del Capo. La cessione è stata perfezionata ad un prezzo dia favore di Italian Wine Brands, di cui 9,1 milioni saldati alla data della cessione.L'operazione, come già spiegato, consente a IWB dida giugno 2024, a valle di una razionalizzazione industriale denominata "progetto One Company" che sta contribuendo ai risultati del gruppo con importanti sinergie. Per il Gruppo Caffo significa dotarsi della capacità produttiva necessaria per le produzioni del brand Cinzano, recentemente acquisto da, oltre che di un sito iconico per la valorizzazione dell'archivio storico."Siamo soddisfatti di questo accordo, chee incrementa il valore del Gruppo, oltre ad assicurare un nuovo sviluppo al sito di Valle Talloria e al territorio grazie ad un marchio storico noto in tutto il mondo", commenta il gruppo IWB in una nota."La, a meno di due mesi dell'acquisizione del ramo d'azienda Cinzano dal gruppo Campari, abbiamo deciso di portare nelle Langhe la produzione di una tra le più antiche realtà enologiche italiane e uno dei primi marchi italiani ad essere esportati nel mondo - ha sottolineato il gruppo Caffo - Qui troverà posto anche l'archivio storico che racconta una storia iniziata nel 1757 e che continuerà a rappresentare il made in Italy ovunque. Questo progetto rappresenta un'importante opportunità per il rilancio del sito produttivo di Diano D'Alba e contestualmente per lo sviluppo del Gruppo Caffo 1915, che punta a rendere autonoma la produzione di Cinzano in tempi brevi, già entro il 2026, dopo i lavori di riconversione e ammodernamento dello stabilimento".