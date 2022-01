Tesla accetterà pagamenti in Dogecoin

Tesla

(Teleborsa) - Elon Musk apre all'uso di Dogecoin per comprare prodotti. Il CEO ha twittato che la merce prodotta dalla casa automobilistica elettrica potrà essere acquistata con la criptovaluta. Lo scorso anno, Tesla ha acquistato bitcoin per un valore di 1,5 miliardi di dollari e ha affermato che prevedeva di accettare acquisti utilizzando la criptovaluta.Nel frattempo, il titolo Tesla sta guadagnando appena lo 0,50%.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell', che fa peggio del mercato di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1.019,1 USD con tetto rappresentato dall'area 1.054,4. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 998,6.