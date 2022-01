Iren cresce nelle rinnovabili con acquisto impianti fotovoltaici in Puglia

Iren

(Teleborsa) -cresce nelle rinnovabili sottoscrivendo un accordo vincolante per, tramite la propria controllata Iren Energia. Puglia Holding controlla 5 Special Purpose Vehicle (SPV) intestatarie delle diverse autorizzazioni di costruzione e gestione deidi ASI Troia situati nelle località di San Vincenzo e Montevergine nella provincia di Foggia e del complesso di Palo situato in Provincia di Bari. Gli impianti di ASI Troia sono stati costruiti tra il 2019 ed il 2021 e hanno una capacità installata di 103 MW risultando il più grande parco fotovoltaico realizzato in Italia ad oggi; gli impianti di Palo hanno una capacità installata di 18,5 MW e sono in corso di finalizzazione.e circa il 50% dei volumi generati beneficiano di una tariffa feed in per 20 anni."Nel contesto attuale di elevata volatilità dello scenario energetico - ha commentato Gianni Vittorio Armani, amministratore delegato e direttore generale di Iren -, ci permette di essere maggiormente competitivi, offrendo un prodotto sostenibile a prezzi vantaggiosi per i nostri clienti". "L'acquisizione del parco fotovoltaico più grande d'Italia - ha aggiunto Renato Boero, Presidente di Iren - permette al gruppo di crescere nel settore delle rinnovabili, sostenendo l’impegno didi carbonio declinato nell'ultimo piano industriale".L'operazione Puglia Holding ha undi 166 milioni e unatteso nel medio periodo degli impianti fotovoltaici pienamente operativi di circa 15 milioni di euro. Ildell'operazione è previsto nel corso del primo trimestre del 2022 e prevede possibili aggiustamenti di prezzo.Iren Energia e European Energy hanno anche stipulato un, pari a complessivi 437,5 MWp distribuiti su quattro siti fra Lazio, Sicilia e Puglia, di cui 38,8 MWp già autorizzati, che prevede la possibilità per Iren Energia di investire, in un periodo di esclusiva e a vari stadi di sviluppo, sulla pipeline esercitando taluni diritti.