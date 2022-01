JV TotalEnergies-Macquarie si aggiudica gara per eolico offshore in Scozia

TotalEnergies

(Teleborsa) - La joint venture tra(38,25%), Green Investment Group (46,75%) e RIDG (15%) si è assicurata i diritti perda 2 GW in. Il parco eolico sarà situato a 30 km al largo della costa occidentale delle isole Orcadi. Le tre società hanno vinto un'asta di ScotWind, un programma gestito da Crown Estate Scotland (e indirettamente dal governo scozzese) che per la prima volta in un decennio mette in palio nuove aree nelle acque scozzesi."Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto da Crown Estate Scotland iper lo sviluppo di questo parco eolico offshore, il più grande progetto di energie rinnovabili di TotalEnergies in Europa fino ad oggi - ha commentato il CEO della società francese,- Questo progetto, che integrerà le nostre attività tradizionali in Scozia, è un perfetto esempio della trasformazione della nostra azienda". TotalEnergies (precedentemente Total) è una società energetica francese, Green Investment Group è una piattaforma per gli investimenti green controllata da Macquarie, mentre RIDG è uno sviluppatore scozzese nel settore eolico offshore.