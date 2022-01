P&G aumenta guidance: Omicron spinge vendite di prodotti per pulizie

Procter & Gamble

(Teleborsa) -(P&G), multinazionale americana di beni di largo consumo, ha registrato risultati sopra le attese nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 31 dicembre 2021). Ilè stato pari a 21 miliardi di dollari, in aumento del 6% rispetto all'anno precedente (stesso aumento delle vendite organiche). L'è stato di 1,66 dollari, in aumento del 13% rispetto a un anno fa. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 1,65 dollari su ricavi per 20,34 miliardi di dollari. L'è stato di 5,1 miliardi di dollari per il trimestre."Abbiamo ottenuto una crescita della top-line molto forte e fatto progressi sequenziali sugli utili a fronte di- ha affermato il CEO Jon Moeller - Questi risultati ci tengono sulla buona strada per rispettare le stime sugli utili e aumentare le stime per la crescita delle vendite, la produttività di cassa e il ritorno di cassa agli azionisti".P&G ha affermato che i(il segmento più grande dell'azienda) sono aumentati del 7% nel trimestre, in concomitanza della rapida diffusione della variante Omicron, che ha spinto i consumatori a fare scorta di detersivi e prodotti per la pulizia delle superfici.le vendite organiche dell'anno fiscale 2022 aumenteranno dal 4% al 5%, rispetto alla precedente previsione di un aumento dal 2% al 4%. P&G ha affermato che ora si aspetta un colpo da circa 2,8 miliardi di dollari per costi più elevati delle materie prime, dei trasporti e dei cambi.