Ulisse Biomed, ordine NGS da 758 mila euro: alzate stime sui ricavi 2025

(Teleborsa) - Ulisse Biomed
ha annunciato la conferma di un ordine commerciale
da 758.560 euro
per la fornitura di prodotti di Next-Generation Sequencing
a un primario player internazionale attivo negli screening sanitari per ospedali pubblici. L’azienda, entrata nel mercato NGS dopo il primo ordine ricevuto in agosto, prevede di fatturare circa 300 mila euro entro fine 2025. Il contributo atteso porta i ricavi 2025
del gruppo in un range tra 1,6 e 1,7 milioni, sopra la precedente guidance
(1,4-1,6 milioni). La società valuterà eventuali impatti sull’EBITDA
e aggiornerà le guidance 2026-2029
.
"Quest’ordine supporta e consolida il nostro ingresso nel mercato del NGS previsto dal piano industriale, dando soddisfazione per il lavoro svolto sino ad oggi e conferendo al contempo fiducia verso il futuro business del nostro Gruppo", ha dichiarato Nicola Basile
, Amministratore Delegato di UBM.