Ulisse Biomed, ordine NGS da 758 mila euro: alzate stime sui ricavi 2025

(Teleborsa) -ha annunciato la conferma di undaper la fornitura dia un primario player internazionale attivo negli screening sanitari per ospedali pubblici. L’azienda, entrata nel mercato NGS dopo il primo ordine ricevuto in agosto, prevede di fatturare circa 300 mila euro entro fine 2025. Il contributo atteso porta idel gruppo in un range tra 1,6 e 1,7 milioni, sopra la precedente(1,4-1,6 milioni). La società valuterà eventuali impatti sull’e aggiornerà le"Quest’ordine supporta e consolida il nostro ingresso nel mercato del NGS previsto dal piano industriale, dando soddisfazione per il lavoro svolto sino ad oggi e conferendo al contempo fiducia verso il futuro business del nostro Gruppo", ha dichiarato, Amministratore Delegato di UBM.