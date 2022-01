Prysmian, seduta difficile dopo le ispezioni dell'antitrust tedesco

Prysmian

Prysmian

(Teleborsa) -registra un pesante ribasso nella seduta odierna, risultano uno dei peggiori titoli del FTSE MIB, in scia allein Germania. L'operazione, ha spiegato una breve nota diffusa nella tarda serata di ieri, intende accertare un possibile coordinamento per la determinazione del sovrapprezzo sui metalli applicato come standard dall'industria in Germania.Affondacon i prezzi allineati a 31,93 per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 31,63 e successiva a quota 31,32. Resistenza a 32,17.