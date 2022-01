Corsa al Colle e futuro del Governo: partita doppia

(Teleborsa) - Sul tema Quirinale, a quanto si apprende da Fi, non sarà a Roma oggi, giorno in cui si sarebbe dovuto tenere ilGli alleati non hanno ricevuto nessuna convocazione e la riunione, spiegano, potrebbe slittare al fine settimana anche se c'è chi nel centrodestra azzarda anche l'ipotesi che alla fine ilL'ex Premier, al quale non sarebbero andate giù le parole di("La prossima settimana farò una proposta che credo possa essere convincente per tanti se non per tutti") - sarebbe piuttosto stizzito e ha deciso didove anche ieri è stato impegnato in una serie di telefonate ai parlamentari per testare la lori disponibilità di fronte ad una sua. Va da sè che sarà sua ladeterminerà tutte le altre.Tornano a salire, intanto, lche, nelle ultime ore, si è ripreso prepotentemente la ribalta tornando a tessere la sua tela: nelle scorse ore il Premier ha incontrato Sergio Mattarella, quindi Roberto Fico e Marta Cartabia. Tutti elementi che fanno capire come ormai si sia entrati nel rush finale, un'accelerazione in cui tutti stanno parlando con tutti per capire qual è il punto di fuga giusto per tagliare il traguardo. Al momento, qualora alla fine fossea raccogliere il testimone da Mattarella, sono tre i nomi dei suoi possibili successori., dirigente d'azienda e ministro per la transizione digitale; il ministro dell’economiae il ministro della giustiziaIpotesi che, comunque, non rassicurano i partiti che temono lo scenario di elezioni anticipate che aprirebbe ad una fase di incertezza politica non auspicabile, in un momento ancora delicato dellaIeri, intanto, vertice tra ilhanno condiviso lo stesso tweetper dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi. Aperti al confronto. Nessuno ha diritto di prelazione.