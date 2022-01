Fabilia, ampliamento catena hotel mette le ali al titolo

Fabilia Group

(Teleborsa) - Il titolo di, quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore del turismo alberghiero,nella giornata odierna. Il gruppo ha comunicato, ieri sera a mercati chiusi, l'ampliamento della propria catena di hotel & resort, con unanel cuore delle terme Euganee. "Siamo convinti che il 2022 sia l'anno giusto per riprendere il piano di espansione interrotto dalla pandemia", ha commentato Mattia Bastoni, CEO e Presidente di Fabilia Group.Le azioni disi attestano a 0,87 euro per azione, con un. Nel corso della seduta hanno toccato anche 0,94 euro per azione. Bisogna sottolineare che il titolo ha perso costantemente terreno negli scorsi mesi ed è lontano dai massimi di 1,71 euro per azione registrati ad aprile 2021. Ildelle seduta odierna è comunque sottile,a meno di tre ore dalla chiusura. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,9167 e successiva a quota 0,9867. Supporto a 0,8467.