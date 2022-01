Innovatec, aumento di capitale tramite ABB riservato a investitori qualificati

Innovatec

(Teleborsa) - Il Cda diha deliberato unper massime 2.368 mila azioni da attuarsi mediante procedura di(ABB), per un importo non inferiore a 4.096.640 euro (comprensivo di sovrapprezzo). Le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione nell'ambito di un collocamento privato, che avrà luogo soltanto al ricorrere di favorevoli condizioni di mercato, ad un, spiega una nota della società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Clean Tech.La procedura di accelerated bookbuilding saràe potrà chiudersi anticipatamente rispetto al termine finale di sottoscrizione fissato al. In caso di integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, il capitale sociale risulterà pari a 10.280.487,45 euro con 95.445.858 azioni in circolazione.L'aumento di capitale serve a reperire rapidamente e in maniera efficiente il capitale di rischio, a rafforzare il patrimonio e a qualificare l'azionariato grazie all'ingresso di investitori istituzionali di primario standing. "Con l'ampliamento della base azionaria a un primo gruppo di investitori istituzionali di elevato profilo, Innovatec si propone di, rafforzando così la liquidità del titolo e la visibilità della propria equity story", si legge nella nota.