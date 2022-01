Future USA in ribasso. Nasdaq soffre crollo di Netflix

Netflix

(Teleborsa) - Dopo una sessione molto difficile (il Nasdaq è sceso dell'1,30%, continuando la correzione) i futures dei tre principali indici indicano che. A perdere più terreno dovrebbe essere ancora il Nasdaq, conche mostra un ribasso di quasi il 20% nel pre-market dopo che ieri sera ha deluso gli analisti per quanto riguarda i nuovi abbonati alla fine dello scorso anno e l'outlook per l'inizio del 2022.Il contratto sulperde lo 0,29% a quota 34.618 punti, mentre quello sullomostra un ribasso dello 0,60% a 4.456 punti. Il derivato sulsegna un -0,92% a 14.710 punti. Sul, la giornata è priva di spunti significativi. Dopo l'Opening Bell, il Conference Board diffonde l'indicatore sintetico dell'attività economica aggregata., che ieri ha perso il 23% dopo che sono state diffuse speculazioni sul fatto che interromperà temporaneamente la produzione dei suoi prodotti a causa del calo della domanda post-pandemia, e su, che ha registrato un balzo dei profitti trimestrali grazie alla domanda di servizi petroliferi. Trimestrali in chiaroscuro perbeneficia di un upgrade da parte di