New York: scambi negativi per Netflix

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia attiva nel settore dei video on demand
, che tratta con una perdita del 2,67%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Netflix
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 97,2 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 104,3. Il peggioramento del provider di video online
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 93,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)