Milano 17:35
43.433 -0,20%
Nasdaq 19:22
25.665 +0,32%
Dow Jones 19:22
47.965 +0,24%
Londra 17:35
9.667 -0,45%
Francoforte 17:35
24.028 +0,61%

New York: scambi negativi per Netflix

Migliori e peggiori
New York: scambi negativi per Netflix
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia attiva nel settore dei video on demand, che tratta con una perdita del 2,67%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Netflix, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 97,2 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 104,3. Il peggioramento del provider di video online è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 93,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```