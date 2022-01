Kohl's vola al Nyse dopo offerte per acquisizione società

Kohls

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 31,70%.A fare da assist al titolo contribuisce la notizia che la catena di negozi al dettaglio ha confermato di avere ricevuto alcune lettere con delle manifestazioni di interesse per l'acquisizione della compagnia.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +29,13%, rispetto a -9,36% dell').Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 60,39 USD con area di resistenza individuata a quota 63,42. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 59,09.