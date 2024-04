In rosso Wall Street, operatori riducono scommesse su taglio tassi

General Electric

(Teleborsa) -dopo che glidopo la pubblicazione di forti dati macroeconomici. In particolare, lunedì i dati hanno mostrato un'espansione del settore manifatturiero statunitense per la prima volta da settembre 2022. Questa lettura ha indotto i trader a rimandare le scommesse sull'allentamento della politica della Fed, con. Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono una probabilità del 58% per un taglio di almeno 25 punti base a giugno, in deciso ribasso rispetto al 73% di una settimana fa.Lo stesso presidente della Federal Reserve,, ha affermato venerdì scorso - dopo la pubblicazione dell'indice mensile delle spese per consumi personali - che l'economia è su basi solide e "ciò significa che non dobbiamo avere fretta di tagliare" i tassi. Powell, che, potrebbe ripetere questo messaggio.Tra leha completato la sua divisione in tre società indipendenti, conche debutta oggi sul NYSE., società di abbigliamento statunitense che controlla i marchi Tommy Hilfiger e Calvin Klein, prevede un calo delle vendite maggiore delle attese nel 2024.Sul, gli ordinativi all'industria statunitensi sono saliti più delle attese a febbraio, mentre le offerte di posti di lavoro sono state poco mosse a febbraio.Guardando ai, la Borsa USA mostra una flessione dell'1,15% sul; sulla stessa linea, l'perde lo 0,89%, continuando la seduta a 5.197 punti. Negativo il(-1,19%); con analoga direzione, variazioni negative per l'(-0,82%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i(-1,88%),(-1,32%) e(-1,20%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,72%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,97%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,02%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,83%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,78%.(+1,31%),(+1,08%),(+1,06%) e(+0,96%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,16%. In perdita, che scende del 4,19%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,17 punti percentuali. Seduta negativa per, che scende del 4,14%.