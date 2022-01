Transizione green, 15 milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2050

(Teleborsa) - La, se ben gestita, potrebbe portare alla creazione di circa 200 milioni di nuovi posti di lavoro diretti e indiretti entro il 2050, ma al tempo stesso alla perdita e alla riqualificazione di 185 milioni di posizioni, per unLo sostiene il nuovo report di McKinsey dal titolo "The net-zero transition: What it would cost, what it could bring". "Una transizione ordinata non solo scongiurerebbe gli effetti più gravi del cambiamento climatico, ma porterebbe con sé considerevoli benefici. Per esempio, risulterebbe non solo in, ma anche in unae in migliori condizioni di salute per la popolazione mondiale", afferma Marco Piccitto, senior partner McKinsey e director del McKinsey Global Institute.In particolare, la transizione green potrebbe comportare un aumento della domanda di circa 162 milioni di posti di lavoro diretti e indiretti e una diminuzione della domanda di circa 152 milioni di posti di lavoro diretti e indiretti entro il 2050 in diversi settori dell'economia. Inoltre, si potrebbero ottenere circa 41 milioni di posti di lavoro e perderne 35 milioni per quanto riguarda laverso il net-zero. Lo studio di McKinsey considera sono i posti di lavoro direttamente attribuibili alla transizione e non altri fattori come il reddito o la crescita della popolazione.I guadagni di posti di lavoro sarebbero in gran parte associati al passaggio a forme di produzione a basse emissioni, ad esempio le energie rinnovabili, mentre le perdite riguarderebbero in particolare i lavoratori nei settori ad alta intensità di combustibili fossili o comunque ad alta intensità di emissioni, sostiene lo studio. La domanda di operazioni dirette e lavori di manutenzione nele nel settore energetico basato sui combustibili fossili potrebbe essere inferiore rispettivamente di circa 9 milioni e circa 4 milioni di posti di lavoro, equivalenti a circa 70% e il 60% della forza lavoro odierna in quei rispettivi settori.Anche i posti di lavoro neipotrebbero essere riassegnati poiché la domanda di proteine ??animali è interessata da una transizione verso il zet-zero. Entro il 2050 potrebbero andare persi circa 34 milioni di posti di lavoro diretti, principalmente nel settore del bestiame e dei mangimi, di cui 19 milioni nell'allevamento di ruminanti . Questi potrebbero essere parzialmente compensati da un aumento di 12 milioni di posti di lavoro diretti, inclusi ad esempio 10 milioni nell'allevamento di pollame.I settori a basse emissioni, al contrario, vedrebbero probabilmente guadagni di posti di lavoro. Ad esempio, il settore dellepotrebbe vedere un aumento della domanda di circa 6 milioni entro il 2050. I guadagni di posti di lavoro potrebbero verificarsi anche a seguito di esborsi di capitale, in particolare durante i primi anni della transizione. Nel settorea basse emissioni, l'aumento netto di posti di lavoro potrebbe raggiungere i 37 milioni circa entro il 2030 e potrebbe ancora essere di circa 5 milioni entro il 2050.Ildovrebbe ammontare a circa 275 trilioni di dollari, pari al 7,5% del PIL globale, entro il 2050 - circa 9,2 trilioni di dollari l'anno - che corrisponde a un aumento di 3,5 trilioni di dollari rispetto all'attuale livello di spesa annuale, come conseguenza del passaggio dalle attività ad alte emissioni a quelle a emissioni ridotte. Per esempio, oggi il 65% della spesa per l'energia e l'utilizzo del suolo è destinata a prodotti ad alte emissioni; in futuro, il 70% sarà orientato verso prodotti a basse emissioni e le relative infrastrutture, invertendo così la tendenza attuale.