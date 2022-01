Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

S&P-500

(Teleborsa) -, con Piazza Affari che chiude mettendo a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Wall Street evidenzia un significativo calo sull'dell'1,99%. L'apertura negativa della borsa americana aveva trascinato al ribasso anche i mercati europei, che si sono poi ripresi sul finale di seduta. Gli investitori si sono trovati anche oggi a valutare ilegati alla crisi Ucraina e iattese per domani. "Con il conflitto in Ucraina che incombe e la politica cinese di zero-Covid che rallenta la normalizzazione della catena di approvvigionamento, è- ha commentato Thomas Hempell, Head of Macro & Market Research di Generali Investments - Di fatto, siamo entrati nell'anno con una prudente sovraesposizione ai risky asset in previsione di una maggiore volatilità del mercato, dei contraccolpi derivanti da un sostegno politico ridotto e da rendimenti reali più elevati".si posizionano i titoli del settore oil, con l'aumento delle quotazioni del greggio dopo i rintracciamenti dei giorni scorsi.si posiziona Leonardo, che sconta le notizie di un'inchiesta in Kuwait legata alle forniture del programma Eurofighter (la società ha detto di non essere oggetto di un'indagine giudiziaria)., che non riesce a risollevarsi dopo il forte sell-off di ieri, e, dopo il crollo di ieri a seguito del rinvio a giudizio per insider trading dell'amministratore delegato Carlo Rosa (il titolo è tornato ai livelli di aprile 2020).Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,35%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,43%, a 84,5 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,28%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,75%, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,02%, eavanza dello 0,74%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che termina a 26.029 punti, mentre, al contrario, resta piatto il, con chiusura su 28.355 punti.In lieve ribasso il(-0,25%); con analoga direzione, in frazionale calo il(-0,54%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,44 miliardi di euro, in calo del 33,54%, rispetto ai 3,67 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,87 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,61 miliardi.di Milano, troviamo(+4,62%),(+3,50%),(+3,22%) e(+2,55%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,70%.In apnea, che arretra del 3,52%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,12%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,90%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,26%),(+3,33%),(+3,15%) e(+2,01%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,66%.Affonda, con un ribasso del 4,24%.Crolla, con una flessione del 2,64%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,49%.