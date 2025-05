Debole l'azionario europeo, inclusa Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in una giornata ricca di risultati trimestrali. Gli investitori si muovono cauti ancora insul fronte della guerra commerciale. Sullo sfondo restano le: si guarda, infatti, anche alle, ma il presidente russo, Vladimir Putin e quello americano, Donald Trump, non presenzieranno al vertice in Turchia.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,121. Scambia in retromarcia l', che scivola a 3.141,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 3,28%, scendendo fino a 61,08 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +98 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,63%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,39%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,48%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,41%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,34% sul, troncando così la scia rialzista sostenuta da cinque guadagni consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 42.611 punti.di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 3,83%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,74%, all'indomani dei conti del primo trimestre.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,28%, nel giorno in cui ha alzato il velo sulla trimestrale e annunciato di andare avanti con lo spin-off della divisione Defence.Con il petrolio giù, salo deciso per, che segna un -2,31%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,53%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,37%.Tra i(+5,35%),(+5,00%),(+2,38%) e(+1,29%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,45%.