Il settore viaggi e intrattenimento a Milano brillante (+3,64%), seduta effervescente per Autogrill

comparto viaggi e intrattenimento

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

mid-cap

Autogrill

Juventus

Ftse SmallCap

FNM

(Teleborsa) - Exploit del, preannunciato da un andamento tutto in salita delIlha aperto a quota 29.815,9, balzando del 3,64% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 8 punti, dopo un avvio a quota 190.Tra leitaliane, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,41%.Ottima performance per, che registra un progresso del 2,39%.Tra le azioni del, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,02%.