Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

materiali

beni industriali

telecomunicazioni

Microsoft

Visa

Intel

American Express

Boeing

Verizon Communication

3M

Walgreens Boots Alliance

Mattel

Broadcom

Microsoft

KLA-Tencor

Garmin

Discovery

Automatic Data Processing

Discovery

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,38%, mentre, al contrario, resta piatto l', con chiusura su 4.350 punti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,17%); sulla stessa linea, sulla parità l'(+0,11%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,02%),(-0,82%) e(-0,79%).Tra i(+2,85%),(+1,93%),(+1,35%) e(+1,27%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,85%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,57%.Sensibili perdite per, in calo del 2,54%.In apnea, che arretra del 2,41%.Altra i, si posizionano(+4,33%),(+4,30%),(+2,85%) e(+2,83%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -10,69%.Tonfo di, che mostra una caduta del 9,16%.Lettera su, che registra un importante calo dell'8,95%.Affonda, con un ribasso dell'8,92%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -0,5%; preced. 2,5%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 255K unità; preced. 286K unità)14:30: PIL, trimestrale (atteso 5,4%; preced. 2,3%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,3%; preced. -2,2%)14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 1,2%; preced. 1,3%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,4%)14:30: Spese personali, mensile (atteso -0,5%; preced. 0,6%).