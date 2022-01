CrowdFundMe, valore della produzione a 1,4 milioni di euro nel 2021

CrowdFundMe

(Teleborsa) -ha registrato unpari a 1,4 milioni di euro nel 2021, in crescita rispetto ai 967.483 euro dell'esercizio precedente, di cui 1,3 milioni di euro sono ricavi da gestione caratteristica. Si tratta della, registrando quindi un incremento di circa il 50% rispetto ai ricavi del 2020 (864.748 euro) e di circa il 209% sul 2019 (420.415 euro), evidenzia in una nota la piattaforma di Crowdinvesting quotata su Euronext Growth Milan."Siamo molto contenti della netta crescita del valore della produzione a 1,4 milioni di euro e dei ricavi a 1,3 milioni di euro, un risultato importante che conferma il percorso di espansione della società - ha commentato il- Inoltre, ci prepariamo a quantificare e approvare, sempre in merito all'esercizio 2021, un". "Parliamo quindi di una crescita sana e solida, con un incremento dei principali KPI operativi (in primis la raccolta 2021 a 27,5 milioni di euro , +58% sul 2020) e dei fondamentali economico finanziari e della generazione di cassa, perseguendo un trend in linea con l'interesse degli azionisti e degli stakeholder".