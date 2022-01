Rifiuti, Mite: pubblicata graduatoria del "Programma Mangiaplastica"

(Teleborsa) -

È stata pubblicata sul sito del ministero della Transizione ecologica la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento del "Programma Mangiaplastica", approvata con un decreto del 27 gennaio.

sono stati stanziati per il 2021 per i beneficiari del contributo, ovvero i Comuni, che così potranno ridurre i rifiuti in plastica. Entra nel vivo, dunque, l'attuazione delfirmato nel settembre scorso dal. Un provvedimento con il quale il ministero della Transizione ecologica aveva promosso l'acquisto di eco-compattatori da parte delle amministrazioni comunali attraverso l'erogazione di un finanziamento ad hoc.Dal 31 gennaio – fa sapere il Mite in una nota – riapre loa cui i Comuni potranno presentare domanda di contributo per l’acquisto di eco-compattatori, macchinari per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in Pet, in grado di riconoscere in modo selettivo questo tipo di bottiglie e di ridurne il volume favorendone il riciclo in un'ottica di economia circolare.In particolare, ogni comune può ricevere un contributo di:15mila euro per eco-compattatori di capacità media; 30mila euro per eco-compattatori di capacità alta. LaLa misura prevede ulteriori risorse anche per le annualità 2023 e 2024.I Comuni possono presentare leesclusivamente attraverso la. Le richieste sono valutate dal Mite, secondo i criteri individuati dal decreto attuativo del Programma, in base all'ordine cronologico di presentazione. Il beneficio sarà corrisposto ai comuni ritenuti ammissibili fino a esaurimento dei fondi disponibili per l'anno 2022