Aumenta il disagio sociale. Misery Index Confcommercio sconta impennata inflazione

(Teleborsa) -, a causa dell, che ha di fatto vanificato ogni miglioramento sul fronte occupazionale. E' quanto emerge dal consueto rapporto di, secondo cui ila dicembre si è attestato su un valore stimato di, in aumento di due decimi di punto rispetto a novembre.Una crescita lieve che si mantiene su livelli storicamente elevati - sottolinea l'associazione - e che nella media dell’intero 2021 si è attestata a 17,6, un decimo di punto in più rispetto al 2020 e quasi tre punti in più nei confronti del 2019.Secondo il direttore dell'Ufficio Studi,, "la progressiva ripresa dell’inflazione, che ha interessato molti dei beni e servizi che le famiglie acquistano con maggior frequenza, ha di fatto vanificato i miglioramenti conseguiti sul fronte dell’occupazione".A dicembre si è registrato un9% ed un(78 milioni di ore cui si sommano i circa 42 milioni di ore per assegni erogati dai fondi di solidarietà), in gran parte (71,9%) con causale Covid-19. Oltre il 50% delle ore autorizzate con questa causale è riconducibile a imprese del turismo, del commercio e dei servizi di mercato, a sottolineare lo stato di difficoltà in cui ancora versano molte aziende del terziario. In termini di ore di CIG effettivamente utilizzate destagionalizzate e ricondotte a ULA, si stima che questo corrisponda a 245mila unità lavorative standard. Il combinarsi di queste dinamiche ha determinato un tasso di disoccupazione esteso pari al 10,8%.Nello stesso tempo pero l'aumento dell'inflazione ha influenzato negativamente l'indice: a dicembre ihanno mostrato un’ulteriore accelerazione, attestandosi, tendenza che dovrebbe proseguire anche nei prossimi mesi.