In calo la Borsa di New York

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-1,45%) e si attesta su 35.111 punti in chiusura, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l', che si ferma a 4.477 punti, ritracciando del 2,44%.Pessimo il(-4,22%); sulla stessa linea, in forte calo l'(-2,9%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-6,83%),(-3,57%) e(-3,07%).del Dow Jones,(+1,88%),(+0,94%) e(+0,70%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,62%.Crolla, con una flessione del 5,39%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,90%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,66%.Altra i, si posizionano(+4,48%),(+4,34%),(+2,43%) e(+1,70%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -26,39%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,81%.In caduta libera, che affonda del 6,81%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,52 punti percentuali.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Variazione occupati (atteso 155K unità; preced. 199K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,9%; preced. 3,9%).