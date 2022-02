ASPI: Carlo Parmeggiani nuovo Direttore Relazioni esterne e Affari istituzionali del Gruppo

(Teleborsa) -ha nominatonuovo Direttore delle Relazioni esterne e Affari istituzionali del Gruppo. Professionista di lunga esperienza, Parmeggiani avrà il compito di proseguire le attività di valorizzazione di tutte quelle azioni intraprese nel solco del Piano di trasformazione aziendale avviato a gennaio 2020 e che vede risorse impegnate per 21,5 miliardi di euro.Un percorso che vede oggi la nuova ASPI vivere una stagione caratterizzata da una profonda, sinergie con università e centri di ricerca, sviluppo e adozione di soluzioni tecnologiche evolute, tese a garantire sicurezza e qualità dell'esperienza di viaggio, grazie ad un sempre più efficace monitoraggio delle infrastrutture e servizi sempre più rispondenti alle esigenze dell'utenza.Il Gruppo, forte delle sue Società controllate (Free To X, Movyon, Tecne, Pavimental e, ultima arrivata, Elgea), ha inoltre intrapreso una, anche oltre la rete autostradale, nell'ottica di un contesto sempre più orientato verso la mobilità sostenibile e l'innovazione tecnologica."Si apre per me un'esperienza estremamente sfidante" afferma Parmeggiani, che aggiunge: "proseguirò nel solco del lavoro avviato per consolidare l'immagine di un'azienda che guarda al futuro e che può contare su professionalità e competenze di grande valore".