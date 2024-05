San Carlo, l'utile 2023 sale a 21,7 milioni di euro. Ricavi +13%

(Teleborsa) -ha chiuso ilconconsolidati pari a 366,74 milioni di euro, in aumento del 13,27% rispetto ai 323,77 milioni dell'anno precedente. Il margine operativo lordo () si è attestato a 56,76 milioni di euro (+36,52% rispetto ai 41,58 milioni del 2022), pari al 15,4% dei ricavi netti, grazie a una crescita significativa dei volumi e al maggior assorbimento dei costi fissi in relazione al miglioramento delle vendite e della produzione.Il risultato operativo () è pari a 36,46 milioni di euro (+62,98% rispetto al 2022). L'esercizio chiude con undi 21,69 milioni di euro (+36,75% vs. 15,86 milioni nel 2022). Lasi attesta a 127 milioni di euro, in linea con l'esercizio precedente."Sono molto soddisfatta - dichiara, Presidente e Amministratore Delegato di San Carlo Gruppo Alimentare - dei buoni risultati di bilancio in un. Abbiamo puntato sull'innovazione di prodotto, sulle nuove tecnologie e sull'efficienza della catena logistica. Questa strategia, accompagnata da un grande lavoro di squadra, è stata premiante in questi anni di turbolenza dei mercati. Abbiamo affrontato insieme le sfide del momento e ne siamo usciti ancora più forti".