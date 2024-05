Engineering nomina Marco Valentini Group Public Affairs Director

(Teleborsa) -nel ruolo di Group Public Affairs Director.Valentinie con i principali stakeholders di riferimento del Gruppo Engineering, principale Digital Company italiana presente in 14 Paesi nel mondo con 70 sedi.Laureato in Giurisprudenza presso la LUISS Guido Carli e con un bagaglio di diverse esperienze all’estero, Marco Valentini combina una profonda conoscenza delle relazioni istituzionali, maturata ricoprendo negli ultimi 12 anni ruoli di crescente responsabilità in ambito legislativo nel Public Affairs di SKY Italia, con un'importante expertise legale formata in anni di servizio in primari studi legali internazionali.Valentini guiderà il team Public Affairs all’interno dell’area Group Public Affairs, Corporate Communication & Sustainability del Gruppo.